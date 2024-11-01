Новый Peugeot e-2008. Stellantis отложил запуск электро-вседорожника до 2029 года

Актуальный Peugeot 2008 должен остаться в портфолио французской компании вплоть до 2029 года. Это следует из планов концерна Stellantis, который пересмотрел свое решение относительно сроков появления его преемника в полностью электрической версии.
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