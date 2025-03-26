Детский омбудсмен назвала Нижегородскую область лидером в профилактике социального сиротства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 марта, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде состоялся окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства», собравший более 500 экспертов из 14 регионов Приволжского федерального округа.
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