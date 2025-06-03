Украина и Россия: достигнута договоренность об обмене 1000 пленными в Стамбуле

Украина атакует российскую территорию перед стамбульскими переговорами. Турция, играя роль посредника, помогает достичь соглашения об обмене 1000 пленными.
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