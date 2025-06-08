Позор нации: Российские университеты, сидя на миллионах, «спалились» на «копеечных» мигрантах

Как избавить вузы от массового мошенничества при тестировании приезжих на знание русского языка? Андрей Захарченко Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Сергей Комков «Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры.