БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Позор нации: Российские университеты, сидя на миллионах, «спалились» на «копеечных» мигрантах

Как избавить вузы от массового мошенничества при тестировании приезжих на знание русского языка? Андрей Захарченко Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Сергей Комков «Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры.

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Александр Корякин
Вот она, гнилая интеллигенция!
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