Понравится даже детям! Готовим запеченную цветную капусту

Все знают, что цветная капуста очень полезна, но далеко не все хозяйки берутся ее готовить. А это очень зря, ведь она может стать идеальным гарниром и понравиться даже детям! Предлагаем отличный рецепт, только попробуйте и не сможете оторваться.