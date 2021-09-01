Ева.ру

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    У него? Репутация? Не смешите! Это мерзость!Олег Меньшиков на...
  • Александр Кузьмин
    Дана Борисова знаменитость? Тогда любой прохожий на улице знаменитость!Маленький вредите...
  • Inna Kuznetsov
    Актер такого уровня имеет право на высокую зарплату, а то, что он приведет в чувство и сделает успешным худший в Моск...Гонорар Олега Мен...

Понравится даже детям! Готовим запеченную цветную капусту

Понравится даже детям! Готовим запеченную цветную капусту

Все знают, что цветная капуста очень полезна, но далеко не все хозяйки берутся ее готовить. А это очень зря, ведь она может стать идеальным гарниром и понравиться даже детям! Предлагаем отличный рецепт, только попробуйте и не сможете оторваться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх