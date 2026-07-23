Росстат отчитался о крупнейшем за последние годы падении производства топлива В июне 2026 года индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса .
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Росстат отчитался о крупнейшем за последние годы падении производства топлива В июне 2026 года индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса .
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