Открытие летней оздоровительной кампании ЛЕТО-2024.

В Международный День защиты детей 1 июня в городе Бобруйске прошел масштабный праздник, приуроченный открытию летней оздоровительной кампании ЛЕТО-2024!Ярко и красочно встретили детишек и их родителей главные площадки в Молодежном парке и ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи г.