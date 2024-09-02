2 сентября в некоторых домах Иркутска отключат электроэнергию

Жителей Иркутска ожидают временные ограничения электроснабжения 2 сентября из-за плановых работ. Как сообщают в тг-канале «Свет 38», в Правобережном округе с 09:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Ипподромная и Култукская.