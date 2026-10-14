OpenAI Says Employee Planted "Sophisticated" Recording Device In Office; FBI Arrests Saudi National OpenAI said Tuesday that it found a hidden recording device in one of its offices, used its own AI models to work out who put it there, fired the employee and handed the matter to the FBI, which made an arrest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым