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Zero Hedge

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OpenAI Says Employee Planted "Sophisticated" Recording Device In Office; FBI Arrests Saudi National

OpenAI Says Employee Planted "Sophisticated" Recording Device In Office; FBI Arrests Saudi National

OpenAI Says Employee Planted "Sophisticated" Recording Device In Office; FBI Arrests Saudi National OpenAI said Tuesday that it found a hidden recording device in one of its offices, used its own AI models to work out who put it there, fired the employee and handed the matter to the FBI, which made an arrest.

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