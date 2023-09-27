Завершили еще один мурал, посвященный рекордсменке мира по вертолетному спорту Инне Копец

На фасаде дома № 11А, расположенного на Комсомольском проспекте в городском округе Люберцы, появился уникальный мурал, посвященный Инне Андреевне Копец, 15-кратной рекордсменке мира по вертолетному спорту.
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