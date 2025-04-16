Завтра с Астраханской области начинает свое движение «Воинский эшелон»

Но на этом поездная эпопея, связанная с юбилеем Великой Победы, для астраханцев не завершается. По Приволжской железной дороге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отправляется в путь ретропоезд «Воинский эшелон».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии