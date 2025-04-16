Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

47 подписчиков

Завтра с Астраханской области начинает свое движение «Воинский эшелон»

Завтра с Астраханской области начинает свое движение «Воинский эшелон»

Но на этом поездная эпопея, связанная с юбилеем Великой Победы, для астраханцев не завершается. По Приволжской железной дороге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отправляется в путь ретропоезд «Воинский эшелон».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх