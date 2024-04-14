Мужчина попытался улететь на Шри-Ланку, чтобы жениться на Ветлицкой

В московском аэропорту Жуковский неизвестный мужчина попытался улететь на Шри-Ланку, чтобы жениться на певице Наталье Ветлицкой, передает телеграм-канал SHOT со ссылкой на пресс-службу оператора аэрогавани.
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