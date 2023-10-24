Росстандарт объяснил необходимость квадратных номеров большим ассортиментом авто

Изменения в ГОСТ, которые разрешают устанавливать квадратные номера спереди автомобилей, были сделаны в связи с обращениями граждан и организаций, а также появлением большого количества транспортных средств иностранного производства в рамках параллельного импорта.
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