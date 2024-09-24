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ФСБ задержали жителя Донецка, который вел слежку за машинами военных

ФСБ задержали жителя Донецка, который вел слежку за машинами военных

Сотрудники управления ФСБ в ДНР задержали жителя Донецка, который вел слежку за машинами военных.В ведомстве сообщили, что он вел противоправную деятельность по заданию украинских спецслужб.

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