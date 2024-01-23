Византийское супероружие, которое разжигало страх в сердцах врагов. История греческого огня

В 717 году войска арабов, осадивших Константинополь, попали в трудное положение. Византийский император, попросив помощи у болгарского хана Тревела, вынудил напавших стать обороняющимися: им пришлось защищать свои тылы от атак болгар.
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