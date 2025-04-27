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Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Аргументы недели Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет Если кто до сих пор не видит — то вот вам результаты той политики, которую проводила страна последние годы.

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