АОИ в Газе: объективные проблемы и неопределенное будущее

Четвертый месяц продолжается операция АОИ против ХАМАС. Несмотря на все усилия, цели операции до сих пор не достигнуты, но при этом армия Израиля понесла потери и продемонстрировала наличие серьезных проблем.
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