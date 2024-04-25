Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили бронетранспортеры MaxxPro из США

Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили бронетранспортеры MaxxPro из США

Американские бронетранспортеры MaxxPro стали добычей расчетов российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» на Южно-Донецком направлении.

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