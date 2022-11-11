Пола Хаггиса обязали выплатить $7,5 млн женщине, обвинившей его в изнасиловании

Cуд присяжных обязал обладателя премии "Оскар" режиссера Пола Хаггиса выплатить не менее $7,5 млн женщине, которая обвинила его в изнасиловании в рамках дел эпохи #MeToo, по которым этой осенью предстали перед судом голливудские знаменитости.