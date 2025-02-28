Взрывы в Винницкой области: воздушная тревога продолжается ежедневно

На территории Винницкой области Украины прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Нападения на инфраструктуру начались в октябре 2022 года после атаки на Крымский мост, в которой обвиняют украинские спецслужбы.
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