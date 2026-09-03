China Daily: Цены на смартфоны в Китае выросли до 150 долларов

Цены на смартфоны Huawei, Xiaomi и Honor в Китае возросли из-за подорожания полупроводников. Mate 80 подорожал на 1000 юаней.
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