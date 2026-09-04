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Опасную вакцину нашли в Дзержинске

Опасную вакцину нашли в Дзержинске

ДЗЕРЖИНСК, 4 сентября, ФедералПресс. Комитет ветеринарии Нижегородской области изъял в Дзержинске шесть флаконов вакцин «Мультикан-6» и «Мультикан-8», оборот которых приостановил Россельхознадзор после сообщений о гибели собак в ряде регионов.

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