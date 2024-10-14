При пожаре погибли родители и дочь. Трагедия произошла в частном доме в Павлоградском районе, где жила многодетная семья.
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При пожаре погибли родители и дочь. Трагедия произошла в частном доме в Павлоградском районе, где жила многодетная семья.