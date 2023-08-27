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Лавров: позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся

Лавров: позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся

Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. «Позиции БРИКС, уже расширенного, в «Двадцатке» укрепятся, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина», — заявил он в интервью для программы «Москва.

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