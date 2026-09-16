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Происшествия

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В Чувашии школьник предстанет перед судом за продажу аккаунтов мошенникам

Подросток из Чебоксар создал специальный канал в мессенджере, подыскивал тех, кто готов был продать свои номера и коды доступа, после чего за вознаграждение в криптовалюте отправлял эти данные дальше.

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