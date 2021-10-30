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В Амурском соединении дальней авиации проведен День безопасности дорожного движения

В Амурском соединении дальней авиации проведен День безопасности дорожного движения

С военнослужащими рассмотрены вопросы повышения уровня личной ответственности при управлении транспортным средством и культуры вождения по отношению к другим участникам дорожного движения.

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