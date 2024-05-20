«Реал Сосьедад» Захаряна в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы

Определились все представители Испании в еврокубках-2024/25. Хотя до конца чемпионата этой страны остается один тур (24-26 мая), в верхней части таблицы перестановок уже не будет – с 1-го места по 9-е разница между соседними командами составляет не меньше 4 очков.