Нарушала правила, когда коллеги наступали на пятки, а женщины СССР брали пример и носили дешевые китайские аналоги с люрексом

Каждая мало-мальски известная личность старалась чем-то отличиться. Поведение на сцене должно соответствовать требованиям цензуры – никаких выкрутасов! На заре своей творческой карьеры молодая и суперпопулярная певица Алла Пугачева была в составе многочисленной армии советских звёзд.
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