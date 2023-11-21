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Нарушала правила, когда коллеги наступали на пятки, а женщины СССР брали пример и носили дешевые китайские аналоги с люрексом

Нарушала правила, когда коллеги наступали на пятки, а женщины СССР брали пример и носили дешевые китайские аналоги с люрексом

Каждая мало-мальски известная личность старалась чем-то отличиться. Поведение на сцене должно соответствовать требованиям цензуры – никаких выкрутасов! На заре своей творческой карьеры молодая и суперпопулярная певица Алла Пугачева была в составе многочисленной армии советских звёзд.

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