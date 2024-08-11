Пришло время бить по Киевской ГЭС!

Когда я услышала про нападение Украины на Курскую область, я подумала: "Пришло время бить по дамбе Киевской ГЭС!"Оказалось, так думаю не только я.
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