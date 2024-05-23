Правительство начинает подготовку страны к отопительному сезону

В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону, для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий.
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