Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Снайпер группировки «Днепр» рассказал, когда именно нужно делать выстрел

Снайпер группировки «Днепр» рассказал, когда именно нужно делать выстрел

Бойцы спецназа группировки «Днепр» показали свою тренировку в зоне спецоперации. В рамках отработки учебных заданий они пересекли Днепр на быстроходных лодках, высадились и взяли командный пункт условного противника.

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