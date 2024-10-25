Сотрудники полиции организовали легкоатлетический кросс для школьников Херсонской области

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области приняли участие в организации легкоатлетического кросса среди учеников 12 школ Генического округа.
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