На Алтае обнаружили коронавирус у летучих мышей

В популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов Ученые впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей в предгорных и горных районах Республики Алтай, сообщает Томский государственный университет.
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