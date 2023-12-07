Выстрел в голову: кто стоит за убийством бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы Наталья МарковаВечером 6 декабря стало известно об удручающем событии — в Одинцовском районе Московской области обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.
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