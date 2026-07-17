Страна и люди
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Страна и люди

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Евкуров: в подготовке войск участвуют опытные штурмовики на ротационной основе

Евкуров: в подготовке войск участвуют опытные штурмовики на ротационной основе

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что для оперативного внедрения боевого опыта к подготовке войск на ротационной основе впервые привлекли 107 командиров штурмовых подразделений.

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