Борщ одно из самых популярных блюд в России. Есть разные рецепты приготовления этого блюда. Одна из вариаций приготовления это ленивый борщ.
Ленивый борщ
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Борщ одно из самых популярных блюд в России. Есть разные рецепты приготовления этого блюда. Одна из вариаций приготовления это ленивый борщ.