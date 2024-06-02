Ну что же, ситуация близка к разрешению. Первая партия груза 200 готовится к отправке в места постоянного жительства… По последним на время написания материала сведениям, Русская Армия ударила «Кинжалом» по Яворовскому полигону во Львовской области.
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