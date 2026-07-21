Обновленный Mercedes-Maybach GLS: 680-й вместо «шестисотого»[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Mercedes-Benz модернизировала кроссовер GLS минувшей весной, а в середине июня обновились мощные версии AMG.
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