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Новые клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов ежемесячно

Новые клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов ежемесячно

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил новогоднюю акцию для новых клиентов. Компания удваивает пакет интернета на весь период пользования тарифом: каждый месяц абоненты Tele2 будут получать двойной объем трафика.

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