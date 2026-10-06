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Тусовки и пропуск сеансов: стало известно, как Джиган проходит лечение в израильском рехабе

Тусовки и пропуск сеансов: стало известно, как Джиган проходит лечение в израильском рехабе

Стало известно, как Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) проходит лечение в израильском рехабе после скандала со стрельбой при детях в Подмосковье.

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