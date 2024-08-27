На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

В Сумской области Украины были повреждены четыре объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» на свой странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).