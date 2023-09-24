Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Анастасия Шевченко вышла замуж

Анастасия Шевченко вышла замуж

Свадьба прошла 23 сентября в Екатеринбурге. Торжество посетили Виктория Сливко, Анна Грухвина, Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Михаил Шашилов и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх