ФСБ перекрыла канал контрабанды по вывозу за рубеж запчастей для российских вертолетов

Вывозить комплектующие планировали в том числе на УкраинуСотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) пресекли деятельность лиц, причастных к подготовке контрабанды за рубеж комплектующих для российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.
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