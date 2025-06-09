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ФСБ перекрыла канал контрабанды по вывозу за рубеж запчастей для российских вертолетов

ФСБ перекрыла канал контрабанды по вывозу за рубеж запчастей для российских вертолетов

Вывозить комплектующие планировали в том числе на УкраинуСотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) пресекли деятельность лиц, причастных к подготовке контрабанды за рубеж комплектующих для российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

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