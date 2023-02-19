Политолог Марков: Бербок, призвавшая Путина развернуть курс на 360 градусов, «превратилась в посмешище и позор Германии и Европы»

Руководитель немецкого дипломатического ведомства Анналена Бербок, которая призвала президента Российской Федерации Владимира Путина развернуть свой курс на 360 градусов, «превратилась в посмешище и позор Германии и Европы».
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