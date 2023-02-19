Аргументы недели

98 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • светлана киселева (гришина)
    👎Игорь Морозов: се...
  • Владимир Акулов
    Мы  не  смогли  натравить  Канаду  или  Мексику  на  пиндосов  ...Чтобы  они  воевали  друг  с  другом  ...А  бесы-са...Игорь Морозов: се...
  • Евгений МакЛауд
    в общем каждый новый расейский лидер бежит договариваться с жидоанглосаксонскими пидорами и так раз за разом с 19 век...Игорь Морозов: се...

Политолог Марков: Бербок, призвавшая Путина развернуть курс на 360 градусов, «превратилась в посмешище и позор Германии и Европы»

Политолог Марков: Бербок, призвавшая Путина развернуть курс на 360 градусов, «превратилась в посмешище и позор Германии и Европы»

Руководитель немецкого дипломатического ведомства Анналена Бербок, которая призвала президента Российской Федерации Владимира Путина развернуть свой курс на 360 градусов, «превратилась в посмешище и позор Германии и Европы».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх