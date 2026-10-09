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Билалов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Билалов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

РИА Новости/Максим Богодвид Российский дзюдоист Нияз Билалов 9 октября стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.

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