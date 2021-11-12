Судакчане стали победителями конкурса общественного признания «Миллет менлиги»

Конкурс на соискание премии общественного признания «Миллет менлиги» является общественным социокультурным проектом, реализуемым с целью признания заслуг руководителей производственных и социальных комплексов, общественных и некоммерческих организаций, деятелей науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта, внесших значительный вклад в социальную и общественную жизнь Республики Крым и, в частности, крымских татар, в том числе детей и молодежи с активной гражданской позицией, проживающих в Республике Крым, и выражения общественного признания их заслуг.