На Смоленщине появится крупнейший завод по производству кормов для рыб

Соглашение было подписано на выставке-форуме «Россия» В Смоленской области начнется реализация нового инвестиционного проекта, направленного на строительство самого крупного в России завода по производству кормов для аквакультуры.
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