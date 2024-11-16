Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Александр Рожков
    Значит вы знаете в чем дело, а вот Путин не знает...? Вы еще Думу забыли упомянуть и Пескова и....Москва не пойдет ...
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"Повестка" снова проигрывает

"Повестка" снова проигрывает

Как часто бывает, я не собирался писать на эту тему. Но тут попалось мне высказывание Кейтлин Кеннеди (главы «Лукас Артс»), что «Многие женщины в Звёздных войнах сталкиваются с агрессией, потому что фан-база слишком мужская».

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