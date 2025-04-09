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Курс финансовой грамотности: власти изучают другие валюты для вложений ФНБ

Курс финансовой грамотности: власти изучают другие валюты для вложений ФНБ

Власти могут начать пополнять ФНБ новыми валютами — например, дирхамами. Сейчас деньги в кубышке хранятся в рублях и юанях, но валюта КНР подешевела только за последнюю неделю на 1% на фоне торговых войн.

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