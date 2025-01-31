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Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших

Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших

Следователи, работающие по делу известного американского рэпера Шона Комбса, более известного как Diddy, расширили обвинения против него, добавив новые факты о жертвах и установив, что его преступная деятельность продолжалась до 2024 года.

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